Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre
Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre jeudi 7 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier cuisine
Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:30:00
fin : 2026-05-07 11:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Le panier souletin de Mauléon vous invite à participer à son atelier cuisine.
Chloé Gasparello, diététicienne, vous expliquera la confection de la tarte fine aux courgettes et thon ainsi que du riz au lait. Sur inscription uniquement. .
Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 teja.laborde@collectifsouletin.eus
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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