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Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre

Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre

Atelier cuisine Le panier souletin Mauléon-Licharre jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Le panier souletin

Adresse : 14 rue des frères Barenne

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier cuisine

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:30:00
fin : 2026-05-07 11:30:00

Date(s) :
2026-05-07

Le panier souletin de Mauléon vous invite à participer à son atelier cuisine.
Chloé Gasparello, diététicienne, vous expliquera la confection de la tarte fine aux courgettes et thon ainsi que du riz au lait. Sur inscription uniquement.   .

Le panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61  teja.laborde@collectifsouletin.eus

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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