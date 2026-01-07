Atelier cuisine médiévale en famille– Spécial Mardi Gras Route de Bignac Genac-Bignac
Atelier cuisine médiévale en famille– Spécial Mardi Gras
Route de Bignac Centre socio culturel de Genac Genac-Bignac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Mardi 17 février de 15h à 16h30 Atelier cuisine en famille Spécial Mardi Gras
Route de Bignac Centre socio culturel de Genac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
English :
Tuesday, February 17 from 3 to 4:30 p.m. Family cooking workshop ? Mardi Gras special
