Atelier cuisine médiévale en famille– Spécial Mardi Gras Route de Bignac Genac-Bignac

Atelier cuisine médiévale en famille– Spécial Mardi Gras

Route de Bignac Centre socio culturel de Genac Genac-Bignac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Mardi 17 février de 15h à 16h30 Atelier cuisine en famille Spécial Mardi Gras

.

Route de Bignac Centre socio culturel de Genac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tuesday, February 17 from 3 to 4:30 p.m. Family cooking workshop ? Mardi Gras special

L’événement Atelier cuisine médiévale en famille– Spécial Mardi Gras Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Rouillacais