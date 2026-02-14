Atelier cuisine « Menu gourmand et diabète », Cocotte Solidaire (La), Nantes

Atelier cuisine « Menu gourmand et diabète » Mardi 17 février, 09h30 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T12:15:00+01:00

Fin : 2026-02-17T09:30:00+01:00 – 2026-02-17T12:15:00+01:00

❓ Vous vous demandez comment concilier les problèmes liés au diabète et la gourmandise ? Vous êtes simplement à la recherche d’idées de plats équilibrés, savoureux et sains ?

Venez participer à notre atelier cuisine, participatif et convivial « Un menu gourmand malgré le diabète »

On y cuisinera une des recettes qui aura été composée pendant l’atelier de réflexion « Diabète : la clé est dans l’assiette » du jeudi 12 février de 14h à 15h30.

Mardi 17 février

☀️ de 9h30 à 12h15

A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.

Inscriptions via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/666117-z-atelier-cuisine-menu-gourmand-et-diabete !

L’inscription à l’atelier inclus le repas qui suit de 12h15 à 13h15 environ (prix libre – prix d’équilibre de 10€).

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/666117-z-atelier-cuisine-menu-gourmand-et-diabete »}, {« link »: « mailto:lacocotte@gmail.com »}]

❓ Vous vous demandez comment concilier les problèmes liés au diabète et la gourmandise ? Vous êtes simplement à la recherche d’idées de plats équilibrés, savoureux et sains ?