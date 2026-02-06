Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 09:15 – 12:15

Gratuit : non prix libre Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

? Vous vous demandez comment concilier les problèmes liés aux maladies cardiovasculaires et la gourmandise ? Vous êtes simplement à la recherche d’idées de plats équilibrés, savoureux et sains ? ???????????????????????? Venez participer à notre atelier cuisine, participatif et convivial « Un menu gourmand malgré les maladies cardiovasculaires »On y cuisinera une des recettes qui aura été composée pendant l’atelier de réflexion « Maladies cardiovasculaires : la clé est dans l’assiette » du jeudi 2 avril de 14h à 15h30 auquel vous pouvez encore vous inscrire. ???? Mercredi 22 avril?? de 9h30 à 12h15???? A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.???? Inscriptions via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/666130-z-atelier-cuisine-menu-gourmand-et-maladies-cardiovasculaires???? L’inscription à l’atelier inclus le repas qui suit de 12h15 à 13h15 environ (prix libre – prix d’équilibre de 10€). Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



