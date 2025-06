Atelier cuisine « Mesmen » – Café cantine Villeneuve-sur-Lot 25 juin 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Atelier cuisine « Mesmen » Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 10:00:00

fin : 2025-06-25 12:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Venez découvrir la cuisine marocaine grâce à notre atelier de « crêpes orientales ».

Venez découvrir la cuisine marocaine grâce à notre atelier de « crêpes orientales ». .

Café cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier cuisine « Mesmen »

Come and discover Moroccan cuisine in our « crêpes orientales » workshop.

German : Atelier cuisine « Mesmen »

Entdecken Sie die marokkanische Küche mit unserem Workshop « Orientalische Crêpes ».

Italiano :

Venite a scoprire la cucina marocchina nel nostro laboratorio « Crepes orientali ».

Espanol : Atelier cuisine « Mesmen »

Venga a descubrir la cocina marroquí en nuestro taller de « crepes orientales ».

L’événement Atelier cuisine « Mesmen » Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Villeneuve Vallée du Lot