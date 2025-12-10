Atelier Cuisine Mille-Feuilles (adulte) Chez Tatie Granville
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-01-29 22:30:00
2026-01-29
Durant cet atelier, Ben Guernet, cuisinier et professeur de cuisine, vous apprendra les techniques pour réaliser un Mille-feuilles: sa pâte feuilletée, sa crème et son caramel. L’atelier se terminera par un moment dégustation de Mille-Feuilles accompagné d’un verre.
Réservation en ligne www.cheztatiegranville.com. .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
