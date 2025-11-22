Atelier cuisine Mimizan

Atelier cuisine

Maison de la solidarité Mimizan Landes

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Atelier animé par gilberte dans les locaux de Pieds et coeur au chaud Route d’Escource à Mimizan bourg

Venez cuisiner un savoureux repas en toute convivialité !

au menu -Beignets d’aubergine Rougail saucisses gâteau à la noix de coco

Participation 5 Euros (adhésion à l’escale du born 2 euros ) .

Maison de la solidarité Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 41 75 contact@lescaleduborn.org

