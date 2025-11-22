Atelier cuisine Mimizan
Atelier cuisine Mimizan samedi 22 novembre 2025.
Maison de la solidarité Mimizan Landes
Atelier animé par gilberte dans les locaux de Pieds et coeur au chaud Route d’Escource à Mimizan bourg
Venez cuisiner un savoureux repas en toute convivialité !
au menu -Beignets d’aubergine Rougail saucisses gâteau à la noix de coco
Participation 5 Euros (adhésion à l’escale du born 2 euros ) .
Maison de la solidarité Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 41 75 contact@lescaleduborn.org
