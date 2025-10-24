Atelier cuisine mini-chefs mexicains 3/6 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier cuisine mini-chefs mexicains 3/6 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec vendredi 24 octobre 2025.

Atelier cuisine mini-chefs mexicains 3/6 ans

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 11:00:00

Date(s) :
2025-10-24

Viens concocter pendant 1 heure un savoureux repas Mexicain avec lequel tu repartiras.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.   .

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine mini-chefs mexicains 3/6 ans Guilvinec a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Destination Pays Bigouden