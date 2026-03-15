Atelier cuisine Mode de conservation des légumes

26 Rue du Tertre Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 13:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez des techniques simples et naturelles pour conserver les aliments plus longtemps tout en préservant leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

Découvrez des techniques simples et naturelles pour conserver les aliments plus longtemps tout en préservant leurs qualités nutritionnelles et gustatives, encadré par ATHENA/Maison Partagée/Parc du PercheCet atelier propose une initiation à la conservation maison à travers la réalisation de recettes en lactofermentation et de préparations aigre-douces, faciles à reproduire au quotidien, économiques et adaptées à une alimentation durable.

Réservation obligatoire avant le 8 juillet midi. .

26 Rue du Tertre Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

Discover simple, natural techniques for preserving food for longer, while preserving its nutritional and taste qualities.

L’événement Atelier cuisine Mode de conservation des légumes Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-15 par PNR PERCHE