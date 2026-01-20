Atelier Cuisine Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Cuisine

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 18:00:00

fin : 2026-03-23 23:00:00

Date(s) :

2026-03-23 2026-06-22

Devenez apprenti cuisinier façon grand Chef le temps

d’une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Concoctez quatre menus de saison, de l’entrée au dessert,

en compagnie de l’ancien Chef du restaurant Le SaintMartin à Montbéliard, Monsieur Olivier Prévôt-Carme,

à présent à la retraite, mais qui nous a fait l’honneur de

se libérer quatre fois dans l’année pour notre plus grand

bonheur. Le cours s’achève en beauté sur une dégustation

des plats, accompagnée de vins s’accordant aux mets.

Accessible à tous Prévoir tablier, torchon

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Cuisine

L’événement Atelier Cuisine Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD