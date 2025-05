ATELIER CUISINE MOQUECA DE PEIXE À LA MJC – Puisserguier, 24 mai 2025 07:00, Puisserguier.

ATELIER CUISINE MOQUECA DE PEIXE À LA MJC Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Venez nombreux participer à l’atelier de la MJC Moqueca de Peixe, spécialité brésilienne, pour partager ensemble des moments de convivialité !

Rue Georges Pujol

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

English :

Come and take part in the MJC’s workshop: Moqueca de Peixe, a Brazilian specialty, to share moments of conviviality together!

German :

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am Workshop des MJC teil: Moqueca de Peixe, eine brasilianische Spezialität, um gemeinsam gesellige Momente zu erleben!

Italiano :

Venite a partecipare al laboratorio del MJC: Moqueca de Peixe, una specialità brasiliana, per condividere insieme alcuni momenti di convivialità!

Espanol :

Venga a participar en el taller del MJC: Moqueca de Peixe, una especialidad brasileña, para compartir momentos de convivencia

