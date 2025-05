Atelier cuisine nature – Maison Garonne Boé, 21 mai 2025 14:00, Boé.

Lot-et-Garonne

Atelier cuisine nature Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21 16:00:00

2025-05-21

Venez découvrir comment réaliser des recettes simples avec des plantes sauvages. Vous en apprendrez un peu plus sur les plantes comestibles locales. Et surtout à les cuisiner lors d’un moment convivial et de partage. A l’issue de l’atelier, vous pourrez déguster vos créations.

GRATUIT, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier cuisine nature

Come and discover how to make simple recipes with wild plants. Learn more about local edible plants. Above all, you’ll learn how to cook them in a convivial atmosphere. At the end of the workshop, you’ll be able to taste your creations.

German : Atelier cuisine nature

Erfahren Sie, wie Sie einfache Rezepte mit Wildpflanzen zubereiten können. Sie werden etwas mehr über lokale essbare Pflanzen erfahren. Und vor allem, wie man sie in einem geselligen Moment des Austauschs zubereitet. Am Ende des Workshops können Sie Ihre Kreationen probieren.

Italiano :

Venite a scoprire come realizzare semplici ricette con le piante selvatiche. Imparerete a conoscere meglio le piante commestibili locali. E, soprattutto, imparerete a cucinarle in un’atmosfera conviviale. Alla fine del laboratorio, potrete assaggiare le vostre creazioni.

Espanol : Atelier cuisine nature

Venga y descubra cómo elaborar recetas sencillas utilizando plantas silvestres. Aprenderá un poco más sobre las plantas comestibles locales. Y, sobre todo, aprenderás a cocinarlas en un ambiente cordial. Al final del taller, podrá degustar sus creaciones.

