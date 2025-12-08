ATELIER CUISINE NEMS ET ACCRAS Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER CUISINE NEMS ET ACCRAS

Début : 2026-01-13 10:00:00

fin : 2026-01-13 12:00:00

2026-01-13

Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier nems et accras, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! infos et réservations 09.87.52.69.63.

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel.smb@gmail.com

Le petit atelier cuisine de Cris proposes its nems and accras workshop, to be made together and enjoyed afterwards. Places are limited, so don’t forget to book! Info and booking: 09.87.52.69.63.

