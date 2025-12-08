ATELIER CUISINE NEMS ET ACCRAS Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER CUISINE NEMS ET ACCRAS Saint-Martin-de-Boubaux mardi 13 janvier 2026.
ATELIER CUISINE NEMS ET ACCRAS
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Début : 2026-01-13 10:00:00
fin : 2026-01-13 12:00:00
2026-01-13
Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier nems et accras, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! Si vous avez envie de partager une recette n’hésitez pas à venir faire votre petit atelier vous aussi ! .
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel.smb@gmail.com
English :
Le petit atelier cuisine de Cris proposes its nems and accras workshop, to be made together and enjoyed afterwards. Places are limited, so don’t forget to book! Info and booking: 09.87.52.69.63.
