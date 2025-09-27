Atelier Cuisine Normande La Grande École Le Havre

Plongez dans la gourmandise et l’authenticité de la cuisine normande !

Vous apprendrez à réaliser des plats réconfortants, simples et savoureux aux saveurs de notre belle région.

Un atelier qui sent bon le terroir et la crème fraîche.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

