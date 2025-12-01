Atelier Cuisine nourricière Le Hangar Zéro Le Havre
Atelier Cuisine nourricière Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Cuisine nourricière
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Avec Philippe Coste (La Dantine)
Envie de découvrir une cuisine simple, locale, nourrissante et pleine de sens ?
Le Hangar Zéro accueille un nouvel atelier cuisine nourricière animé par Philippe Coste de La Dantine.
Au programme
– Comprendre les principes de la cuisine nourricière
– Préparer un plat simple, sain et accessible
– Explorer une cuisine respectueuse de la santé et de l’environnement
– Un moment pédagogique, convivial et ouvert à tou·te·s
Une belle occasion d’apprendre, partager et cuisiner autrement.
On se retrouve en cuisine ?
Inscription obligatoire .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Atelier Cuisine nourricière
L’événement Atelier Cuisine nourricière Le Havre a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie