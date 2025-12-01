Atelier Cuisine nourricière Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier Cuisine nourricière

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Avec Philippe Coste (La Dantine)

Envie de découvrir une cuisine simple, locale, nourrissante et pleine de sens ?

Le Hangar Zéro accueille un nouvel atelier cuisine nourricière animé par Philippe Coste de La Dantine.

Au programme

– Comprendre les principes de la cuisine nourricière

– Préparer un plat simple, sain et accessible

– Explorer une cuisine respectueuse de la santé et de l’environnement

– Un moment pédagogique, convivial et ouvert à tou·te·s

Une belle occasion d’apprendre, partager et cuisiner autrement.

On se retrouve en cuisine ?

Inscription obligatoire .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

