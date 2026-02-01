Atelier cuisine Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Atelier cuisine autour de la Savoie.
Au menu croziflette et gâteau de Savoie. .
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93
