Atelier cuisine Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Atelier cuisine

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Atelier cuisine autour de la Savoie.

Au menu croziflette et gâteau de Savoie. .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

