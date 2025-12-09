Atelier cuisine par Marc Colin Chablis

Atelier cuisine par Marc Colin Chablis lundi 15 décembre 2025.

Atelier cuisine par Marc Colin

Fyé Chablis Yonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-15

Apprenez à cuisiner avec Marc Colin ! Pour les repas de fêtes saumon fumé et foie gras, tourte ris veau.   .

Fyé Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 32 28 06 

English : Atelier cuisine par Marc Colin

L’événement Atelier cuisine par Marc Colin Chablis a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois