Atelier cuisine parent-enfant energy balls maison Yoko’s Moulins

Atelier cuisine parent-enfant energy balls maison

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

duo parent-enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Atelier cuisine parent-enfant autour de la confection d’energy balls maison, sain, ludique et convivial. L’atelier sera animé par Julia Dalès Praticienne en Naturopathie et Animatrice enfants

.

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 42 19 22 yokos97rueallier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parent-child cooking workshop to make healthy, fun and friendly homemade energy balls. The workshop will be led by Julia Dalès Naturopathic practitioner and children’s entertainer

L’événement Atelier cuisine parent-enfant energy balls maison Moulins a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région