ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS Lunel

Jeudi 23 octobre 2025, de 9h30 à 12h

Locaux de la Ligue de l’enseignement

Tarif 1,85 € par personne

L’adhésion à la Maison Rousseau est nécessaire pour accéder à cet atelier.

Sur inscription auprès de la Maison Rousseau 04 67 87 83 06

Places limitées

Prochain atelier le jeudi 30 octobre 2025

La Maison Rousseau propose un nouveau rendez-vous à destination des familles pendant les vacances scolaires.

L’objectif est de permettre de créer ou de renforcer le lien entre un parent et son enfant autour de la cuisine, en réalisant une recette ensemble.

Cet atelier est animé par Asmae. Bénévole de la Maison Rousseau, elle anime déjà les ateliers culinaires à destination des adultes. .

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

Thursday, October 23, 2025, 9:30am to 12pm

Ligue de l?enseignement premises

Price: 1.85? per person

Membership of Maison Rousseau is required for this workshop.

Registration with Maison Rousseau: 04 67 87 83 06

Limited places

Next workshop: Thursday, October 30, 2025

German :

Donnerstag, 23. Oktober 2025, von 9.30 bis 12.00 Uhr

Räumlichkeiten der Ligue de l’enseignement

Preis: 1,85 ? pro Person

Für die Teilnahme an diesem Workshop ist die Mitgliedschaft im Maison Rousseau erforderlich.

Nach Anmeldung bei der Maison Rousseau: 04 67 87 83 06

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Nächster Workshop: Donnerstag, 30. Oktober 2025

Italiano :

Giovedì 23 ottobre 2025, dalle 9.30 alle 12.00

Locali della Ligue de l’enseignement

Prezzo: 1,85 euro a persona

Per questo workshop è richiesta l’iscrizione alla Maison Rousseau.

Iscrizione alla Maison Rousseau: 04 67 87 83 06

Posti limitati

Prossimo workshop: giovedì 30 ottobre 2025

Espanol :

Jueves 23 de octubre de 2025, de 9.30 a 12.00 horas

Locales de la Liga de la Enseñanza

Precio: 1,85 euros por persona

Para participar en este taller es necesario ser miembro de la Maison Rousseau.

Inscripción en la Maison Rousseau: 04 67 87 83 06

Plazas limitadas

Próximo taller: jueves 30 de octubre de 2025

