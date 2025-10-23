ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS Lunel
ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS Lunel jeudi 23 octobre 2025.
ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS
48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel Hérault
Jeudi 23 octobre 2025, de 9h30 à 12h
Locaux de la Ligue de l’enseignement
Tarif 1,85 € par personne
L’adhésion à la Maison Rousseau est nécessaire pour accéder à cet atelier.
Sur inscription auprès de la Maison Rousseau 04 67 87 83 06
Places limitées
Prochain atelier le jeudi 30 octobre 2025
La Maison Rousseau propose un nouveau rendez-vous à destination des familles pendant les vacances scolaires.
L’objectif est de permettre de créer ou de renforcer le lien entre un parent et son enfant autour de la cuisine, en réalisant une recette ensemble.
Cet atelier est animé par Asmae. Bénévole de la Maison Rousseau, elle anime déjà les ateliers culinaires à destination des adultes. .
48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06
English :
Thursday, October 23, 2025, 9:30am to 12pm
Ligue de l?enseignement premises
Price: 1.85? per person
Membership of Maison Rousseau is required for this workshop.
Registration with Maison Rousseau: 04 67 87 83 06
Limited places
Next workshop: Thursday, October 30, 2025
German :
Donnerstag, 23. Oktober 2025, von 9.30 bis 12.00 Uhr
Räumlichkeiten der Ligue de l’enseignement
Preis: 1,85 ? pro Person
Für die Teilnahme an diesem Workshop ist die Mitgliedschaft im Maison Rousseau erforderlich.
Nach Anmeldung bei der Maison Rousseau: 04 67 87 83 06
Begrenzte Anzahl an Plätzen
Nächster Workshop: Donnerstag, 30. Oktober 2025
Italiano :
Giovedì 23 ottobre 2025, dalle 9.30 alle 12.00
Locali della Ligue de l’enseignement
Prezzo: 1,85 euro a persona
Per questo workshop è richiesta l’iscrizione alla Maison Rousseau.
Iscrizione alla Maison Rousseau: 04 67 87 83 06
Posti limitati
Prossimo workshop: giovedì 30 ottobre 2025
Espanol :
Jueves 23 de octubre de 2025, de 9.30 a 12.00 horas
Locales de la Liga de la Enseñanza
Precio: 1,85 euros por persona
Para participar en este taller es necesario ser miembro de la Maison Rousseau.
Inscripción en la Maison Rousseau: 04 67 87 83 06
Plazas limitadas
Próximo taller: jueves 30 de octubre de 2025
