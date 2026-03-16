Atelier cuisine parents/enfants Moyon Villages
Atelier cuisine parents/enfants Moyon Villages samedi 4 avril 2026.
Atelier cuisine parents/enfants
102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 13:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous le 4 avril prochain à Moyon Villages pour participer à un atelier cuisine parents/enfants.
Dans la bonne humeur, cet atelier sera animé par EliseDiet (Diététicienne)
Au programme
– Velouté de carottes-patates douces
– Rôti de carottes œuf au plat frites patates douces
– Brioche pépites de chocolat revisitée.
Prix libre.
Inscription au 02 33 57 16 81 ou aurelie.alliet@famillesrurales.org .
102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine parents/enfants
L’événement Atelier cuisine parents/enfants Moyon Villages a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Lô