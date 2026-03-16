Atelier cuisine parents/enfants

102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous le 4 avril prochain à Moyon Villages pour participer à un atelier cuisine parents/enfants.

Dans la bonne humeur, cet atelier sera animé par EliseDiet (Diététicienne)

Au programme

– Velouté de carottes-patates douces

– Rôti de carottes œuf au plat frites patates douces

– Brioche pépites de chocolat revisitée.

Prix libre.

Inscription au 02 33 57 16 81 ou aurelie.alliet@famillesrurales.org .

102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org

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English : Atelier cuisine parents/enfants

L’événement Atelier cuisine parents/enfants Moyon Villages a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Lô