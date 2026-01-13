Atelier cuisine parents/enfants Le Centre Préfailles
Atelier cuisine parents/enfants Le Centre Préfailles lundi 23 février 2026.
Atelier cuisine parents/enfants
Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 16:30:00
fin : 2026-02-23 17:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Sucre et légumes font bons ménage dans la famille avec cet atelier cuisine à Préfailles !
À Préfailles, les vacances ont le goût du fait maison alors rendez-vous dans le bourg de Préfailles au restaurant du Centre où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.
Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier gourmand !
Mission biscuits pour les enfants
1 2 3 Pâtissez ! Lancez vous dans la réalisation des célèbres petits biscuits délicieusement gourmands servis au restaurant Le Centre à Préfailles. Personnalisables à l’infini, les enfants les agrémentent avec des saveurs et des épices de saison pour réchauffer les cœurs et éveiller la créativité qui sommeille en eux.
Mission saumure pour les parents
Pendant que les enfants pâtissent, les parents sont à la réalisation d’une saumure. Ils vont tout apprendre sur ce concept de recette qui consiste à préparer un liquide dans lequel on met des aliments pour les conserver et leur donner du goût grâce à plein d’aromates. Une bonne solution pour conserver des légumes et réinventer d’autres façons de les consommer.
Pourquoi tester cet atelier ?
Partager de jolis moments en famille en cuisine
Régaler les parents avec de gourmands plaisirs sucrés
Faire apprécier les légumes aux enfants grâce à cette recette saine et tendance
Bon à savoir
Réservation par téléphone
Stationnement gratuit aux alentours
Public à partir de 4 ans
Le petit plus
Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !
Envie de cuisiner en famille ? Alors ne manquez pas ce rdv culinaire à Préfailles et venez partager des recettes gourmandes en toute complicité avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !
Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com
English :
Sugar and vegetables go hand in hand in this family cooking workshop in Préfailles!
