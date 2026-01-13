Atelier cuisine parents/enfants Le Centre Préfailles

Atelier cuisine parents/enfants

Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 16:30:00

fin : 2026-02-23 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Sucre et légumes font bons ménage dans la famille avec cet atelier cuisine à Préfailles !

À Préfailles, les vacances ont le goût du fait maison alors rendez-vous dans le bourg de Préfailles au restaurant du Centre où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier gourmand !

Mission biscuits pour les enfants

1 2 3 Pâtissez ! Lancez vous dans la réalisation des célèbres petits biscuits délicieusement gourmands servis au restaurant Le Centre à Préfailles. Personnalisables à l’infini, les enfants les agrémentent avec des saveurs et des épices de saison pour réchauffer les cœurs et éveiller la créativité qui sommeille en eux.

Mission saumure pour les parents

Pendant que les enfants pâtissent, les parents sont à la réalisation d’une saumure. Ils vont tout apprendre sur ce concept de recette qui consiste à préparer un liquide dans lequel on met des aliments pour les conserver et leur donner du goût grâce à plein d’aromates. Une bonne solution pour conserver des légumes et réinventer d’autres façons de les consommer.

Pourquoi tester cet atelier ?

Partager de jolis moments en famille en cuisine

Régaler les parents avec de gourmands plaisirs sucrés

Faire apprécier les légumes aux enfants grâce à cette recette saine et tendance

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 4 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Envie de cuisiner en famille ? Alors ne manquez pas ce rdv culinaire à Préfailles et venez partager des recettes gourmandes en toute complicité avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sugar and vegetables go hand in hand in this family cooking workshop in Préfailles!

L’événement Atelier cuisine parents/enfants Préfailles a été mis à jour le 2026-01-13 par I_OT Pornic