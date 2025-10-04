ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Salle multi-associations Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Salle multi-associations Saint-Brevin-les-Pins samedi 4 octobre 2025.

ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS

Salle multi-associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Moment de complicité autour d ‘une recette simple, rapide, et nutritive.

Spéciale 6-8 ans avec un accompagnateur.

Un quizz pour enfants et parents !

Renseignements 07 49 39 89 50. .

Salle multi-associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Saint Brevin