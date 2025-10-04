ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Salle multi-associations Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Salle multi-associations Saint-Brevin-les-Pins samedi 4 octobre 2025.
ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS
Salle multi-associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Moment de complicité autour d ‘une recette simple, rapide, et nutritive.
Spéciale 6-8 ans avec un accompagnateur.
Un quizz pour enfants et parents !
Renseignements 07 49 39 89 50. .
Salle multi-associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER CUISINE PARENTS /ENFANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Saint Brevin