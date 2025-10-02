Atelier cuisine petit budget Epicerie sociale le p’tit coup de pouce Athis-Mons

Atelier cuisine petit budget Epicerie sociale le p’tit coup de pouce Athis-Mons jeudi 2 octobre 2025.

Atelier cuisine petit budget Jeudi 2 octobre, 10h00 Epicerie sociale le p’tit coup de pouce Essonne

Gratuit, réservé aux plus de 60 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Les Insatiables, en partenariat avec l’épicerie sociale Le P’tit Coup de Pouce, proposent un atelier de cuisine pédagogique gratuit destiné aux seniors de 60 ans et plus.

Animé par une cheffe et une diététicienne, cet atelier invite les participants à découvrir des recettes saines, savoureuses, faciles adaptées aux petits budgets, autour d’une thématique actuelle : les protéines végétales.

Tout au long de la séance, les participants cuisinent tout en bénéficiant des conseils nutritionnels personnalisés des intervenantes.

L’atelier se conclut par une dégustation conviviale des plats préparés, suivie de la remise d’un recueil de recettes ainsi qu’une fiche thématique pour prolonger l’expérience à la maison.

Adresse : 49 bis rue edouard Vaillant, 91200 Athis-Mons

Inscription : elisa.cherouz@groupe-sos.org

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans

Epicerie sociale le p’tit coup de pouce 49 bis rue edouard Vaillant, 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:elisa.cherouz@groupe-sos.org »}]

Atelier cuisine en épicerie sociale et solidaire