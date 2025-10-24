Atelier cuisine petits chefs Goûter mexicain 6/12 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier cuisine petits chefs Goûter mexicain 6/12 ans

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Viens préparer un goûter riche en saveurs Mexicaines ! Une chose est sûre, tes papilles vont se régaler.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

