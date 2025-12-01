Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes La Cuisine de Julie Guissény

Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes

Les fêtes arrivent, et cette année c’est vous qui invitez ou qui amenez les amuse-bouches… mais l’inspiration ne vient pas ?

Au programme

– des recettes pour des petites pièces cocktail originales et pour tous les goûts,

– des techniques et des astuces pour réaliser vos propres bouchées, pour toutes les occasions,

– des idées pour utiliser des produits de fêtes d’ici !

Vous repartirez avec un livret comprenant un récapitulatif et les fiches recettes ainsi que plusieurs bouchées apéritives à déguster chez vous.

Réservation par mail ou téléphone (6 places disponibles) .

La Cuisine de Julie Keralloret Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 67 16 37 87

