Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes La Cuisine de Julie Guissény
Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes La Cuisine de Julie Guissény samedi 20 décembre 2025.
Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes
La Cuisine de Julie Keralloret Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 09:30:00
fin : 2025-12-20 12:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Les fêtes arrivent, et cette année c’est vous qui invitez ou qui amenez les amuse-bouches… mais l’inspiration ne vient pas ?
Au programme
– des recettes pour des petites pièces cocktail originales et pour tous les goûts,
– des techniques et des astuces pour réaliser vos propres bouchées, pour toutes les occasions,
– des idées pour utiliser des produits de fêtes d’ici !
Vous repartirez avec un livret comprenant un récapitulatif et les fiches recettes ainsi que plusieurs bouchées apéritives à déguster chez vous.
Réservation par mail ou téléphone (6 places disponibles) .
La Cuisine de Julie Keralloret Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 67 16 37 87
English :
L’événement Atelier cuisine Pièces cocktail pour les fêtes Guissény a été mis à jour le 2025-12-05 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne