Atelier cuisine « Pommes et poires, crues et cuites » Bonny-sur-Loire mercredi 8 octobre 2025.
Atelier cuisine « Pommes et poires, crues et cuites »
Bonny-sur-Loire Loiret
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
Participez au défi alimentation et inscrivez-vous à de nombreuses animations spectacles, ateliers cuisines, conférences et ciné-débats. Tout public !
Animation sur inscription. Atelier cuisine « Pommes et poires, crues et cuites ». Avec le collectif résilience du pays du Giennois. 12 places disponibles. .
Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the food challenge and sign up for a wide range of events, including shows, cooking workshops, conferences and film debates. All ages!
German :
Nehmen Sie an der Ernährungsherausforderung teil und melden Sie sich für zahlreiche Veranstaltungen an: Aufführungen, Kochworkshops, Vorträge und Filmdebatten. Für jedes Publikum!
Italiano :
Partecipate alla sfida alimentare e iscrivetevi a una serie di eventi, tra cui spettacoli, laboratori di cucina, conferenze e dibattiti cinematografici. Per tutte le età!
Espanol :
Participe en el desafío gastronómico y apúntese a toda una serie de actos, como espectáculos, talleres de cocina, conferencias y cine-debates. Para todos los públicos
