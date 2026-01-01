Atelier cuisine Popote et Papote à Figeac Un hiver en Savoie Figeac

Atelier cuisine Popote et Papote à Figeac Un hiver en Savoie

Début : 2026-01-22 10:00:00

Notre incontournable rendez-vous revient avec un thème gourmand et chaleureux

Notre incontournable rendez-vous revient avec un thème gourmand et chaleureux. Un hiver en Savoie cette fois-ci c’est notre Aude internationale qui mène la danse ! Cuisine, échanges et bonne humeur au programme !

8,Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com

English :

Our not-to-be-missed rendezvous returns with a warm, gourmet theme

