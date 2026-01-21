Atelier cuisine pour adultes L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

Atelier cuisine pour adultes

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure

Début : 2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-06-10 21:00:00

2026-03-11 2026-04-15 2026-05-06 2026-06-10

Participez à nos ateliers de cuisine de 18h30 à 21h !

Tarif 36€ par personne.

Inscription obligatoire au 02 32 52 60 43.

Au programme

– 11 mars travailler la pomme de terre

– 15 avril terrines et pâtes en croûte

– 6 mai l’asperge

– 10 juin fraisier et framboisier

Apprenez de nouvelles techniques et repartez avec vos créations gourmandes. .

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com

