Atelier cuisine pour adultes L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-06-10 21:00:00
2026-03-11 2026-04-15 2026-05-06 2026-06-10
Participez à nos ateliers de cuisine de 18h30 à 21h !
Tarif 36€ par personne.
Inscription obligatoire au 02 32 52 60 43.
Au programme
– 11 mars travailler la pomme de terre
– 15 avril terrines et pâtes en croûte
– 6 mai l’asperge
– 10 juin fraisier et framboisier
Apprenez de nouvelles techniques et repartez avec vos créations gourmandes. .
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com
