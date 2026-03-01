Atelier cuisine pour enfants Les p’tits tabliers Midi Treize Pontarlier
Atelier cuisine pour enfants Les p’tits tabliers
Midi Treize 13 rue de la gare Pontarlier Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-11 15:30:00
fin : 2026-03-11 17:30:00
2026-03-11
Atelier cuisine ultra gourmand, ultra marrant !!
Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes cuisiner? alors rejoins nous pour un atelier cuisine ou tu confectionneras ton goûter délicieux.
Nombre de places limitées. Inscription par téléphone ou par mail. .
Midi Treize 13 rue de la gare Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 11 11 contact@miditreize.fr
