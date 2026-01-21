Atelier cuisine pour enfants L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

Atelier cuisine pour enfants

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Participez à notre atelier de cuisine en duo le 25 février, de 15h à 17h ! Un moment convivial pour un enfant de 10 à 13 ans accompagné d’un adulte. Au programme préparez votre goûter à l’anglaise et repartez avec vos créations gourmandes. Tarif 40€ le duo.

Inscription au 02 32 52 60 43. .

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com

