Atelier cuisine pour enfants Saint-Hilaire-en-Lignières

Atelier cuisine pour enfants

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Un après-midi ludique, gourmand et rempli de découvertes !

Le Château du Plaix ouvre ses portes aux petits gourmands pour un atelier cuisine spécialement dédié aux enfants de 6 à 12 ans ! Au programme découvrir, s’amuser, manipuler et préparer de délicieuses recettes inspirées des traditions d’autrefois, dans le cadre authentique du musée des arts et traditions populaires. Après l’atelier, les familles se retrouveront pour un goûter partagé, l’occasion de déguster ensemble les réalisations des enfants et de vivre un moment convivial au cœur du Berry.

Réservation Office de Tourisme 02.48.61.39.89 ou 02.48.60.20.41 28 .

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

English :

A fun, gourmet afternoon full of discoveries!

