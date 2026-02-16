ATELIER CUISINE POUR TOUS Saint-André-de-Sangonis
20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Atelier Cuisine
Au menu
Bagels à la truite fumée et fromage frais, salade marocaine
Dattes fourées et enrobées de chocolat.
Que vous soyez expert(e) en cuisine ou simple curieux(se), adulte ou plus jeune, cet atelier est l’occasion de partager un bon moment, découvrir de nouvelles recettes, cuisiner et manger ensemble dans une ambiance chaleureuse. .
+33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
Cooking workshop
