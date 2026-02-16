ATELIER CUISINE POUR TOUS

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Atelier Cuisine

Au menu

Bagels à la truite fumée et fromage frais, salade marocaine

Dattes fourées et enrobées de chocolat.

Que vous soyez expert(e) en cuisine ou simple curieux(se), adulte ou plus jeune, cet atelier est l’occasion de partager un bon moment, découvrir de nouvelles recettes, cuisiner et manger ensemble dans une ambiance chaleureuse. .

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking workshop

L’événement ATELIER CUISINE POUR TOUS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-02-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT