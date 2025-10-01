ATELIER CUISINE PRENDS-EN DE LA GRAINE ! Lodève

ATELIER CUISINE PRENDS-EN DE LA GRAINE !

place Francis Morand Lodève Hérault

Prépare ton goûter ! Au menu, pudding aux graines de chia et barres de céréales énergétiques. Savoure et repars avec la recette !
Avec Céline Barcq, Cook & Book

Facile, sain et nutritif
Dès 6 ans (parents bienvenus)
En partenariat avec Résurgence, en lien avec le spectacle Zazagrana, de la Cie Mungo,   .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80  mediatheque@lodeve.com

English :

Get your snack on! On the menu: chia seed pudding and energy cereal bars. Enjoy and take home the recipe!

German :

Bereite deine Zwischenmahlzeit vor! Auf dem Speiseplan stehen Chiasamenpudding und energiereiche Müsliriegel. Genieße und nimm das Rezept mit nach Hause!

Italiano :

Fate uno spuntino! Nel menu: budino ai semi di chia e barrette energetiche ai cereali. Divertitevi e portate a casa la ricetta!

Espanol :

¡A merendar! En el menú: pudding de semillas de chía y barritas energéticas de cereales. ¡Disfruta y llévate la receta a casa!

