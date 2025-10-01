ATELIER CUISINE PRENDS-EN DE LA GRAINE ! Lodève
ATELIER CUISINE PRENDS-EN DE LA GRAINE ! Lodève mercredi 1 octobre 2025.
ATELIER CUISINE PRENDS-EN DE LA GRAINE !
place Francis Morand Lodève Hérault
Prépare ton goûter ! Au menu, pudding aux graines de chia et barres de céréales énergétiques. Savoure et repars avec la recette !
Avec Céline Barcq, Cook & Book
Facile, sain et nutritif
Dès 6 ans (parents bienvenus)
En partenariat avec Résurgence, en lien avec le spectacle Zazagrana, de la Cie Mungo, .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
English :
Get your snack on! On the menu: chia seed pudding and energy cereal bars. Enjoy and take home the recipe!
German :
Bereite deine Zwischenmahlzeit vor! Auf dem Speiseplan stehen Chiasamenpudding und energiereiche Müsliriegel. Genieße und nimm das Rezept mit nach Hause!
Italiano :
Fate uno spuntino! Nel menu: budino ai semi di chia e barrette energetiche ai cereali. Divertitevi e portate a casa la ricetta!
Espanol :
¡A merendar! En el menú: pudding de semillas de chía y barritas energéticas de cereales. ¡Disfruta y llévate la receta a casa!
