ATELIER CUISINE Puisserguier samedi 31 janvier 2026.

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-01-31
2026-01-31

Venez découvrir le dem farci et riz pilaf, spécialité sénégalaise
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85 

English :

Discover stuffed dem and rice pilaf, a Senegalese speciality

