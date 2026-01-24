ATELIER CUISINE Puisserguier
ATELIER CUISINE Puisserguier samedi 31 janvier 2026.
ATELIER CUISINE
Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez découvrir le dem farci et riz pilaf, spécialité sénégalaise
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
English :
Discover stuffed dem and rice pilaf, a Senegalese speciality
