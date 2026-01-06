Atelier cuisine Salle Henri Picoron Puyravault

Atelier cuisine

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06 16:00:00

2026-02-06

La pâte à choux n’aura plus de secrets pour vous ! Venez apprendre et déguster de délicieuse chouquettes avec Marie-Christine .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Cooking workshop

