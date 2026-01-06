Atelier cuisine Salle Henri Picoron Puyravault
Atelier cuisine Salle Henri Picoron Puyravault vendredi 6 février 2026.
Atelier cuisine
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 16:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Atelier cuisine
La pâte à choux n’aura plus de secrets pour vous ! Venez apprendre et déguster de délicieuse chouquettes avec Marie-Christine .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking workshop
L’événement Atelier cuisine Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud