Atelier cuisine Quand les protéines se mettente au vert Le Lion d’Angers Place Charles de Gaulle Le Lion-d’Angers

Atelier cuisine Quand les protéines se mettente au vert Le Lion d’Angers

Place Charles de Gaulle Maison de l’alimentation itinérante Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Aux Goûts Du Jour propose à travers cet atelier cuisine de découvrir les protéines végétales, suivi d’une dégustation. Le samedi 8 novembre 2025 de 10h à 12h à la Maison de l’Alimentation Itinérante au Lion d’Angers.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

Place Charles de Gaulle Maison de l’alimentation itinérante Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 50 35 91

English :

Aux Goûts Du Jour offers a cooking workshop on plant proteins, followed by a tasting session. Saturday November 8, 2025 from 10am to 12pm at the Maison de l’Alimentation Itinérante in Lion d’Angers.

German :

Aux Goûts Du Jour bietet mit diesem Kochworkshop die Möglichkeit, pflanzliche Proteine zu entdecken, gefolgt von einer Verkostung. Am Samstag, den 8. November 2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr im Maison de l’Alimentation Itinerrante in Le Lion d’Angers.

Italiano :

Aux Goûts Du Jour propone un laboratorio di cucina sulle proteine vegetali, seguito da una degustazione. Sabato 8 novembre 2025 dalle 10 alle 12 presso la Maison de l’Alimentation Itinérante a Le Lion d’Angers.

Espanol :

Aux Goûts Du Jour propone un taller de cocina sobre las proteínas vegetales, seguido de una degustación. Sábado 8 de noviembre de 2025, de 10.00 a 12.00 h, en la Maison de l’Alimentation Itinérante de Le Lion d’Angers.

