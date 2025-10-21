Atelier cuisine réalisation de barres de céréales et crème dessert Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Atelier cuisine réalisation de barres de céréales et crème dessert

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Envie de te régaler tout en apprenant à cuisiner sain et gourmand ?

Rejoins nous pour un atelier convivial animé par Géraldine où tu réaliseras tes propres barres de céréales et crèmes desserts maison !

Matériel fourni.

Sur inscription Places limitées. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr

