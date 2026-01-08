Atelier cuisine réalisation de gâteaux et de sucreries maison Créa’Gâtine Thénezay

Atelier cuisine réalisation de gâteaux et de sucreries maison

Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Dans le cadre de la préparation du Dimanche Tout est Permis, le Centre Socioculturel Créa’Gâtine vous propose un atelier cuisine animé par Céline Guignard de Et Si on Cuisinait .

Nous réaliserons ensemble des gâteaux variés qui serviront à la restauration du Dimanche Tout est Permis.

Un temps convivial, accessible à tous, pour cuisiner, échanger et donner un coup de main à l’événement.

Sur inscription. .

Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 41 38 33 famille.creagatine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine réalisation de gâteaux et de sucreries maison

L’événement Atelier cuisine réalisation de gâteaux et de sucreries maison Thénezay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine