Atelier cuisine réalisation de gâteaux et de sucreries maison Créa’Gâtine Thénezay

Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay Deux-Sèvres
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Dans le cadre de la préparation du Dimanche Tout est Permis, le Centre Socioculturel Créa’Gâtine vous propose un atelier cuisine animé par Céline Guignard de Et Si on Cuisinait .
Nous réaliserons ensemble des gâteaux variés qui serviront à la restauration du Dimanche Tout est Permis.
Un temps convivial, accessible à tous, pour cuisiner, échanger et donner un coup de main à l’événement.
Sur inscription. .
Créa’Gâtine 8 Rue des Écoles Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 41 38 33 famille.creagatine@orange.fr
