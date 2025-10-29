Atelier cuisine & repas avec La Tablée Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier cuisine & repas avec La Tablée

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 09:00:00

fin : 2025-12-17 14:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Atelier cuisine & repas avec La Tablée aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, atelier cuisine & pédagogique autour de l’alimentation. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Cooking & meal workshop with La Tablée at Les Ateliers de la Bruyère, featuring a cooking & educational workshop on food. Limited places available with membership. Registration required.

L’événement Atelier cuisine & repas avec La Tablée Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier