Atelier cuisine & repas avec La Tablée Les Ateliers de la Bruyère Langeac mercredi 28 janvier 2026.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 14:00:00
2026-01-28
Atelier cuisine & repas avec La Tablée aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, atelier cuisine & pédagogique autour de l’alimentation. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Cooking & meal workshop with La Tablée at Les Ateliers de la Bruyère, featuring a cooking & educational workshop on food. Limited places available with membership. Registration required.
L’événement Atelier cuisine & repas avec La Tablée Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier