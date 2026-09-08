Atelier cuisine – Repas des chefs La Pimenterie Saint-Point

Informations pratiques

Saint-Point

Atelier cuisine – Repas des chefs

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

On cuisine ensemble sous la houlette d’un·e vrai·e chef·fe, puis on mange ensemble.

14h-19h : atelier cuisine

19h30 : repas .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40

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English : Atelier cuisine – Repas des chefs

L’événement Atelier cuisine – Repas des chefs Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)