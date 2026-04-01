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Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet

Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet

Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Centre social Alexis Peyret

Adresse : 2 Rue Aristide Finco

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-15T10:00:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Serres-Castet

Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 14:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Préparation ensemble de 3 recettes (entrée + plat + dessert), suivi d’un repas partagé et convivial. Sur inscription. Dès 3 ans.   .

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95  amandine.arette@csap.fr

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English : Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret

L’événement Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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