Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet
Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Centre social Alexis Peyret Serres-Castet mercredi 15 avril 2026.
Serres-Castet
Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret
Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 14:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Préparation ensemble de 3 recettes (entrée + plat + dessert), suivi d’un repas partagé et convivial. Sur inscription. Dès 3 ans. .
Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr
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English : Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret
L’événement Atelier cuisine & repas partagé en famille, au centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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