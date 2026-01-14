Atelier cuisine & repas partagé Montval-sur-Loir

Atelier cuisine & repas partagé Montval-sur-Loir jeudi 19 février 2026.

Atelier cuisine & repas partagé

Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 13:30:00

Date(s) :
2026-02-19

Atelier cuisine & repas partagé
Venez découvrir de nouvelles simples équilibrés et économiques!   .

Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 76 39 23 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking workshop & shared meal

L’événement Atelier cuisine & repas partagé Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72