Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2025-10-17 08:15:00

fin : 2025-10-17 13:30:00

2025-10-17

Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde aux Ateliers de la Bruyère avec Ariane pour découvrir des nouvelles recettes et passer un moment convivial. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Saveurs de ton monde cooking workshop & meal at Ateliers de la Bruyère with Ariane to discover new recipes and spend a convivial moment. Limited places available with membership. Registration required.

German :

Koch- & Essensworkshop Saveurs de ton monde in den Ateliers de la Bruyère mit Ariane, um neue Rezepte zu entdecken und eine gesellige Zeit zu verbringen. Begrenzte Plätze bei Mitgliedschaft. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di cucina e pasti Sapori del tuo mondo presso Les Ateliers de la Bruyère con Ariane per scoprire nuove ricette e trascorrere del tempo insieme. Posti limitati disponibili con l’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de cocina y comida Sabores de tu mundo en Les Ateliers de la Bruyère con Ariane para descubrir nuevas recetas y pasar un buen rato juntos. Plazas limitadas para socios. Inscripción obligatoria.

