Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde Les Ateliers de la Bruyère Langeac vendredi 16 janvier 2026.
Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 08:15:00
fin : 2026-01-16 13:30:00
Date(s) :
2026-01-16
Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde aux Ateliers de la Bruyère avec Ariane pour découvrir des nouvelles recettes et passer un moment convivial. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saveurs de ton monde cooking workshop & meal at Ateliers de la Bruyère with Ariane to discover new recipes and spend a convivial moment. Limited places available with membership. Registration required.
L’événement Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier