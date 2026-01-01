Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2026-01-16 08:15:00

fin : 2026-01-16 13:30:00

2026-01-16

Atelier cuisine & repas Saveurs de ton monde aux Ateliers de la Bruyère avec Ariane pour découvrir des nouvelles recettes et passer un moment convivial. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Saveurs de ton monde cooking workshop & meal at Ateliers de la Bruyère with Ariane to discover new recipes and spend a convivial moment. Limited places available with membership. Registration required.

