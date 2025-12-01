Atelier cuisine | Restaurant Le Haut Allier | Alleyras Alleyras

Atelier cuisine | Restaurant Le Haut Allier | Alleyras

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Que vous soyer amateur curieux ou gourmand confirmé, venez vivre une expérience unique où chaque recette devient un voyage, chaque saveur une émotion et chaque atelier une rencontre.

Thème La truffe.

Réservation obligatoire.

Restaurant Le Haut Allier Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 57 63 hot.rest.hautallier@wanadoo.fr

English :

Whether you’re a curious amateur or an experienced gourmet, come and enjoy a unique experience where each recipe becomes a journey, each flavor an emotion and each workshop an encounter.

Theme: Truffles.

Reservations required.

German :

Ob Sie ein neugieriger Amateur oder ein erfahrener Feinschmecker sind, erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, bei der jedes Rezept zu einer Reise, jeder Geschmack zu einer Emotion und jeder Workshop zu einer Begegnung wird.

Thema: Die Trüffel.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Che siate curiosi o esperti gourmet, venite a vivere un’esperienza unica in cui ogni ricetta diventa un viaggio, ogni sapore un’emozione e ogni laboratorio un incontro.

Tema: il tartufo.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Tanto si es un aficionado curioso como un gourmet experimentado, venga a disfrutar de una experiencia única en la que cada receta se convierte en un viaje, cada sabor en una emoción y cada taller en un encuentro.

Tema: Trufas.

Imprescindible reservar.

