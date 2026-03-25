Atelier cuisine rien que pour les ados Cense des Possibles Darcey
Atelier cuisine rien que pour les ados Cense des Possibles Darcey dimanche 19 avril 2026.
Atelier cuisine rien que pour les ados
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 14:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Un atelier un peu fun pour apprendre à mettre la main à la pâte, faire des pâtes et avoir tout de même un repas équilibré, petit budget pour futur étudiant. Voici quelques recettes rapides, saines et savoureuses qui plairont à tous. Au menu pastatotto et crumble de fruits aux amandes. Possibilité aux parents de venir déguster ces bons plats à l’issue de l’atelier. .
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com
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English : Atelier cuisine rien que pour les ados
L’événement Atelier cuisine rien que pour les ados Darcey a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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