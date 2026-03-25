Atelier cuisine rien que pour les ados Cense des Possibles Darcey

Atelier cuisine rien que pour les ados

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19 14:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Un atelier un peu fun pour apprendre à mettre la main à la pâte, faire des pâtes et avoir tout de même un repas équilibré, petit budget pour futur étudiant. Voici quelques recettes rapides, saines et savoureuses qui plairont à tous. Au menu pastatotto et crumble de fruits aux amandes. Possibilité aux parents de venir déguster ces bons plats à l’issue de l’atelier. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Atelier cuisine rien que pour les ados

L’événement Atelier cuisine rien que pour les ados Darcey a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)