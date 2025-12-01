Atelier Cuisine Médiathèque Rosporden

Atelier Cuisine

Médiathèque 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2025-12-17 13:45:00

fin : 2025-12-17 15:15:00

2025-12-17

Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand

ATELIERS CUISINE fabrication de chocolats

Dès 6 ans.

GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18, avant mardi 16/12.

1ère séance (8 places) de 13h45 à 14h30

2e séance (8 places) de 14h30 à 15h15 .

