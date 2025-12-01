Atelier Cuisine Médiathèque Rosporden
Atelier Cuisine Médiathèque Rosporden mercredi 17 décembre 2025.
Atelier Cuisine
Médiathèque 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère
Début : 2025-12-17 13:45:00
fin : 2025-12-17 15:15:00
2025-12-17
Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand
ATELIERS CUISINE fabrication de chocolats
Dès 6 ans.
GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18, avant mardi 16/12.
1ère séance (8 places) de 13h45 à 14h30
2e séance (8 places) de 14h30 à 15h15 .
Médiathèque 17 rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 92 18
