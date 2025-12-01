Atelier cuisine Sablé de noël La Fabrique Collective Ornans

Atelier cuisine Sablé de noël

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 09:00:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-12-10

La Fabrique Collective vous invite à partager un moment gourmand et convivial en famille ! Un atelier où petits et grands pourront préparer de délicieux sablés de Noël. Une occasion parfaite pour éveiller les papilles, passer un moment créatif et repartir avec vos propres créations gourmandes ! (Réservation obligatoire jusqu’au 8 décembre) .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

English :

German : Atelier cuisine Sablé de noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine Sablé de noël Ornans a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON