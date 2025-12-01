Atelier cuisine Sablé de noël La Fabrique Collective Ornans
Atelier cuisine Sablé de noël La Fabrique Collective Ornans mercredi 10 décembre 2025.
Atelier cuisine Sablé de noël
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-10 09:00:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
2025-12-10
La Fabrique Collective vous invite à partager un moment gourmand et convivial en famille ! Un atelier où petits et grands pourront préparer de délicieux sablés de Noël. Une occasion parfaite pour éveiller les papilles, passer un moment créatif et repartir avec vos propres créations gourmandes ! (Réservation obligatoire jusqu’au 8 décembre) .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
German : Atelier cuisine Sablé de noël
