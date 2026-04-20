Atelier cuisine sablés et pickles Le Centre Préfailles

Préfailles

Atelier cuisine sablés et pickles

Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Atelier cuisine entre sucré et salé à Préfailles !

Rendez-vous dans le bourg de Préfailles au restaurant du Centre où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.

Une fois bien installé, Camille des Ateliers de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier gourmand et végétal.

Vos 2 objectifs

Pâtissez ! Lancez vous dans la réalisation des célèbres petits biscuits délicieusement gourmands servis au restaurant Le Centre à Préfailles. Personnalisables à l’infini, pour cette fois-ci, il est question de les agrémenter avec des saveurs et des épices de saison pour réchauffer les cœurs et éveiller la créativité qui sommeille en vous. Des parfums de cannelle, de courges, de noisettes et autres fruits secs vont donner un doux parfum automnal à cet atelier cuisine.

Réalisez votre bocal végétal de pickles d’oignons avec sa saumure et son guacamole à base de brocolis. Une recette saine pour la santé et idéale à partager à l’heure de l’apéro entouré de tous vos proches ! Un encas facile à conserver et peu calorique parfait pour les beaux jours ensoleillés qui arrivent !

Le plus

À l’issue de cet atelier convivial et ludique, chaque participant repart avec un petit sachet souvenir !

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Ramener un contenant

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 4 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et devenez pro des petits gâteaux ! Rejoignez vite cette adresse à Préfailles et savourez cet atelier avec vos proches grâce aux Ateliers de Maia sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

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English :

Sweet and savoury cooking workshop in Préfailles!

L’événement Atelier cuisine sablés et pickles Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic